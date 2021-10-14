Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных OFD, причин роста трат россиян на отдых в 2021 году несколько. Первый — эффект отложенного спроса, который сказался на росте числа купленных путевок. Второй — повышение цен на отели и авиабилеты — отразился на росте расходов.

В первом квартале 2021 года самыми дорогими турами стали путевки на Мальдивы — 3,6 миллиона рублей, ОАЭ — 1,9 миллиона, а также на Камчатку — 1,5 миллиона рублей. Во втором квартале это также Мальдивы — 11,5 миллиона рублей, Турция — 1,3 миллиона, Сочи — 900 тысяч рублей. В третьем квартале самыми дорогими купленными турами оказались путевки в Турцию — за 2,9 миллиона рублей, ОАЭ — 1,9 миллиона, Крым — 1,2 миллиона рублей.

Напомним, ранее стало известно, что по итогам 2021 года внутренний туризм в России восстановился к допандемийным показателям. Выездному мешает лимит на авиаперевозки и отсутствие чартерных рейсов. Эксперты считают необходимым открыть новые направления для зарубежных поездок — это необходимо для того, чтобы туроператоры могли выполнить обязательства по турам 2020 года, которые не состоялись.