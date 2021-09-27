Внутренний туризм в России восстановился до уровня 2019 года. Выездному мешает лимит на авиаперевозки

«Восстановление идет на выездном рынке, но в большей степени на внутреннем. В прошлом году пропорция внутреннего к выездному туризму была 90 к 10%. В этом году уже 80% внутренний и, думаю, до 20% наберет выездной», — приводит «Интерфакс. Туризм» слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

По итогам 2021 года поездки в Краснодарский край и Крым практически выйдут на уровень 2019 года, считает Барзыкин. «Турпоток в Краснодарский край — 12,4 миллиона за 8 месяцев, в Крым — порядка 6 миллионов, но по итогам года они надеются либо чуть ниже 2019 года, на 5-7%, либо выйти на уровень», — отметил он.

Сейчас 70% всего выездного туризма приходится на Турцию. По словам Барзыкина, в августе был зафиксирован рост продаж по данному направлению, однако до конца года турпоток все равно не вернется к допандемийному. Также Барзыкин считает необходимым открыть новые направления для зарубежных поездок — это необходимо для того, чтобы туроператоры могли выполнить обязательства по турам 2020 года, которые не состоялись.

Исполнительный директор Альянса туристических агенств Наталия Осипова в свою очередь считает, что выездной туризм трудно восстанавливается, так как по всем странам лимитированная авиаперевозка и отсутствуют чартеры.