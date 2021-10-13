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К Новому году между Петербургом и Челябинском запустят дополнительные рейсы

Между Петербургом и Челябинском запустят дополнительные рейсы. Самолеты будут курсировать между городами в преддверии новогодних праздников.

JetKat / Shutterstock.com

Как сообщает пресс-служба компании «Воздушных ворот Северной столицы», оператора аэропорта «Пулково», дополнительные рейсы по маршруту Петербург — Челябинск — Петербург запустит авиакомпания «Ижавиа». Перелеты будут выполняться 27, 28, 29 декабря, а также 3 и 5 января.

Все рейсы выполняются на Boeing 737-800. Путь от Челябинска до Петербурга и обратно займет 3 часа 10 минут. Вылет из аэропорта «Пулково» — в 10:50, из Челябинска — в 16:55. Стоимость билетов стартует от 4 тысяч рублей, найти их можно на сайтах аэропорта и перевозчика

Напомним, ранее стало известно, что чартеры в Турцию из некоторых городов России продолжат летать всю зиму. Для большинства регионов страны рейсы будут курсировать до 10-15 ноября. На зимний период продолжат летать самолеты из Москвы, Петербурга, Самары, Новосибирска и Екатеринбурга.

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