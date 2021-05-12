Карелия планирует разработать первую в России комплексную программу для реабилитации переболевших COVID-19

«При поддержке федерального уровня власти мы сможем сделать так, чтобы эта система работала не только у нас в регионе. У нас на самом деле есть прекрасные климатические санатории и курорты, есть отделения реабилитации, которые нужно развивать и усиливать, и самое главное есть специалисты, которые могут это реализовать. Мы готовы быть пилотным субъектом, готовы делиться этим опытом и с другими регионами нашей страны», — приводит ТАСС слова председателя Законодательного собрания Карелии Элиссана Шандаловича.

На сегодняшний день в Карелии коронавирусом переболели более 44 тысяч человек. Несмотря на то, что заболеваемость идет на спад, в медучреждения начинают обращаться уже перенесенные COVID-19 пациенты с осложнениями. По наблюдениям специалистов, коронавирус влияет не только на дыхательную систему организма: врачи сталкиваются и с проблемами в системе кровообращения, нервной системе. У переболевших возникают фобии, связанные со страхом заразиться в публичных местах, постоянным и избыточным мытьем и обработкой рук.

«Естественно, перед нами стоит вопрос по профилактике этих заболеваний и созданию программы по реабилитации пациентов, которые перенесли эту серьезную инфекцию. На наш взгляд, система реабилитации должна носить государственный характер, требуется внесение изменений, в том числе и в нормативные акты федерального уровня, и, безусловно, создание поэтапной системы реабилитации, которая бы включала в себя наряду с медицинской и социальную, и психологическую, и физическую реабилитации», — добавляет Шандалович.

Рабочая группа для формирования комплексной программы реабилитации переболевших COVID-19 пациентов будет создана на базе парламента Карелии. В нее войдут ученые, врачи республики, специалисты Петрозаводского госуниверситета, где уже есть наработки — например, по методикам лечебной физкультуры непосредственно для постковидного состояния.