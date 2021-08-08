Паром «Принцесса Анастасия» отменил все рейсы в этом году

По его словам, паром не работает уже второй год из-за пандемии коронавируса: судно не может отправиться в Европу из-за введенных ограничений в странах Евросоюза. При этом рейсы были запланированы, но сейчас компания делает плановые отмены.

Тем, кто купил билеты, предложат вернуть деньги или перенести бронь на 2022 год.