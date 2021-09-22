Туроператоры начали продавать россиянам туры на вакцинацию в Европу

Российские туроператоры предлагают вакцинные путевки в среднем на три дня. Они включают авиаперелет, размещение в гостинице с питанием, трансферы, получение официального подтверждения записи на вакцинацию, а также ассистента в качестве сопровождающего на прививку, все таксы и сборы, медицинскую страховку. Стоимость тура без перелета начинается от 21 тысячи рублей на человека, с перелетом — от 50 тысяч.

«Задержка с признанием российских вакцин ВОЗ стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, дающим возможность путешествовать в большинство стран мира. В свою очередь, туроператоры готовы помочь туристам отправиться за границу за прививкой, признанной ВОЗ», — приводит «Интерфакс. Туризм» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

По данным Ломидзе, среди самых популярных стран для вакцинных туров — Сербия и Германия. Первая бесплатно вакцинирует иностранных граждан вакцинами Pfizer, BioNTech, Astra Zeneca или Sinopharm, кроме того, здесь действует безвизовый режим для россиян и открыто регулярное авиасообщение. Вакцинация в Германии обойдется дороже. Pfizer или Biontech в Мюнхене обойдется в 580 евро с человека — и это только одна доза при необходимых двух. Прививка однокомпонентным Johnson & Johnson в Баден-Бадене будет стоить 870 евро.

Спрос на такие короткие путешествия есть, в основном запросы поступают от россиян, которые часто ездят за границу по гуманитарным причинам — навестить родственников или близких партнеров, по учебе или делам бизнеса, а также для того, чтобы обеспечить себе выезд в качестве туриста в страны Евросоюза.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства». Согласно норме, действующей на данный момент в ряде стран мира, российские туристы могут въезжать на территорию страны в том случае, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или ВОЗ. Ни одна российская вакцина от коронавируса еще не была одобрена.