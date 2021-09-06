Лоукостер Wizz Air возобновил полеты из Петербурга в Венгрию

Рейсы из Петербурга в Венгрию будут осуществляться три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу. По данным портала TourDom.ru, с 3 октября Wizz Air также возобновит полеты из Петербурга в Лондон — с частотой два рейса в неделю, по средам и воскресеньям, а с 1 ноября в Софию — по понедельникам и пятницам.

В декабре Wizz Air планирует вылеты с Мальты — с 18 декабря числа по вторникам, четвергам и субботам, из Вильнюса — с 19 декабря по средам и воскресеньям. Несколько направлений стартуют с 17 декабря. Из Братиславы, Копенгагена и Зальцбурга — по понедельникам, средам, пятницам, воскресеньям, а также из Бухареста — по понедельникам и пятницам.

Напомним, ранее Чехия возобновила авиасообщение с Россией. Первый рейс из Петербурга в Прагу вылетел накануне, 2 сентября. Авиакомпания Smartwings анонсировала полетную программу с частотой 2 раза в неделю. Вылеты из Петербурга будут осуществляться по четвергам и воскресеньям в середине дня.