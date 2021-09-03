Чехия восстановила авиасообщение с Россией. Улететь можно из Петербурга

Первый рейс из Петербурга в Прагу вылетел накануне, 2 сентября. Авиакомпания Smartwings анонсировала полетную программу с частотой 2 раза в неделю. Вылеты из Петербурга будут осуществляться по четвергам и воскресеньям в середине дня.

Также улететь в Прагу можно и авиакомпанией «Россия». В утренние часы по субботам и средам. Как отмечают в Комитете по транспорту Петербурга, цены на перелет у обоих перевозчиков сопоставимы.

В комтрансе также напомнили, что прямые регулярные рейсы между Петербургом и Измиром с 1 сентября возобновила авиакомпания SunExpress. Вылеты из Турции в Петербург выполняются по средам и воскресеньям, обратно можно улететь в четверг или понедельник.

Кроме того, с 21 сентября маршрутная программа авиакомпании Nordwind Airlines дополнится рейсом в Северную Македонию. Прямые перелеты будут выполняться по вторникам.

Напомним, ограничения на полеты в Чехию Россия полностью сняла 27 августа. При этом страна остается закрытой для туристов — въехать туда может только пассажир с гражданством или видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.