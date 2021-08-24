Статистика дня: почти половина россиян провели летний отпуск дома

Уйти в отпуск этим детом смогли 80% россиян, 45% из них провели отдых дома или на даче. 17% жителей страны побывали на на курорте в Краснодарском крае или Крыму, около 12% — путешествовали по России. За границу отправилось только 6% россиян.

Отпуск выдался именно таким, каким его планировали, у 35% россиян, столько же человек остались им довольны. 26% говорят о том, что отдых оказался хуже, чем раньше — во многом из-за коронавируса и ограничений по нему. Каждый десятый россиянин был вынужден отменить поездки во время отпуска из-за угрозы заразиться.

Результаты исследования банка «Открытие» говорят о том, что более половины россиян (56%) потратили на отпуск столько денег, сколько и планировали. Примерно 30% потратились сильнее, чем предполагали. Только 14% смогли сэкономить.

Ранее 45% россиян заявили о том, что для полноценного отдыха им требуется более двух недель. Для 37%, чтобы отдохнуть от работы, достаточно двух недель. 36% граждан страны откладывают небольшие суммы в течение года, чтобы накопить на отпуск. Примерно столько же (32%) используют средства, выплаченные работодателем перед уходом в отпуск.

Около трети всех опрошенных Рострудом россиян продолжают отвечать на сообщения и звонки по работе даже в отпуске, 12% во время отпуска занимаются поиском новой работы. А 9% россиян вообще устают не от работы, а без нее.