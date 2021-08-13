Как отмечают в ФАС, ежегодно служба получает «многочисленные обращения и жалобы от граждан на резкий рост цен на услуги гостиничного размещения в период проведения масштабных международных мероприятий». В частности, во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2021 году гостиничные услуги подорожали более чем на 100%. Чтобы такой «необоснованный рост» был предотвращен, ФАС подготовила проект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности, который «должен соблюдать баланс интересов потребителей и отельеров».

Как подчеркивают в ФАС, законодательное ограничение цен на гостиничные услуги в период проведения значимых международных мероприятий снизит расходы граждан, бизнеса, государства и повысит доступность гостиничных услуг. Проект федерального закона, подготовить который планируется к 1 октября 2021 года, будет обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли. В ведомстве также считают, что идея нового закона соответствует международной практике ограничения роста цен на гостиничные услуги в период проведения важнейших спортивных мероприятий.

«Практика регулирования ценообразования в секторе гостиничных услуг уже применялась в России во время проведения крупных международных спортивных мероприятий, таких, как Олимпиада в Сочи в 2014 году, Кубок конфедераций FIFA 2017, Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018 и Чемпионат Европы по футболу 2020», — приводит «Интерфакс. Туризм» заявление Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Египта установит минимальные цены на размещение в отелях. Такая мера коснется отелей четырех и пяти звезд и поможет гарантировать высокий уровень обслуживания гостей.