Правительство Египта установит минимальные цены на размещение в отелях

Планируется, что уже с 1 ноября 2021 года для отелей четырех звезд минимальная стоимость суточного проживания одного человека составит 28 долларов, отелей пяти звезд — 40 долларов. Как сообщил министр туризма Египта Халед аль-Анани, это «позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис». «Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам», — уточнил он.

Кроме того, правительство Египта планирует запуск внутренних рейсов между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также популярными туристическими достопримечательностями — Луксором, Абу-Симбе и Асуаном. Стоимость авиабилетов туда-обратно составит ориентировочно 99 долларов. Таким образом туристы, прилетевшие на море, смогут на день съездить посмотреть достопримечательности и вернуться в отель. «Раньше у туристов была проблема: если они хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Такая опция поможет туристам проще добираться до наиболее значимых памятников Египта», — добавил министр туризма.

В настоящий момент правительство помогает туристическому бизнесу восстановиться после пандемии — предприятиям предоставляют налоговые и другие льготы. Также помощь оказывают авиакомпаниям. В частности, министерство гражданской авиации снизило цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50%. За авиатопливо делается скидка в размере 15 центов на доллар. Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года.

«Эти меры уже применяются для всех авиакомпаний, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. И мы включим российские авиакомпании в эту программу», — отметил Халед аль-Анани. Цель данных программ, подчеркнул он, привлечь в Египет как можно больше иностранных туристов.