Авиакомпания Nordwind с середины августа отменяет прямые перелеты из Хабаровска в Петербург

Перелеты в Петербург авиакомпания начала осуществлять с конца апреля. Ранее прямые рейсы по маршруту Хабаровск —Петербург — Хабаровск выполняла компания «Трансаэро», но с 2015 года добраться до Петербурга можно было только с пересадками. Осенью и зимой 2020 года состоялся ряд прямых перелетов Nordwind в Петербург, однако их отменили из-за низкой загрузки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

«В расписании рейсы стоят до 16 августа. Отменяются по инициативе авиакомпании», — сказали в пресс-службе хабаровского аэропорта в четверг.

Отметим, что в настоящее время рейсы в Петербург из Хабаровска с пересадкой в Екатеринбурге осуществляют «Уральские авиалинии».

Добавим, что по словам представителя Российского союза туриндустрии Валентины Асеевой, Nordwind рассчитывала на загрузку прямых рейсов, но Хабаровский край не смог ее обеспечить.

«Перевозчик также не смог получить субсидию на этот рейс, сам рейс оказался нерентабельным», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что второй российский лоукостер начнет перевозку пассажиров в 2022 году. Запуском займется S7.