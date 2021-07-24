Россия возобновляет авиасообщение с курортами Египта с 9 августа

Рейсы будут осуществляться из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пять раз в неделю. «Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки», —отметили в оперштабе.

Кроме того, с этого же дня Россия также возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. С учетом эпидобстановки из Москвы в Манаму можно будет отправиться два раза в неделю, по маршрутам Москва - Пунта-Кана, Москва - Ла-Романа, Москва - Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю. В Молдавию самолеты будут летать три раза в неделю по маршруту Москва - Кишинев.