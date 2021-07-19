Всего перевозчики подали заявки на полеты в Египет по 231 направлению. Согласно приказу о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по определенным направлениям, ни одна заявка на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду не была одобрена.

На полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх получили отказы шесть авиакомпаний, которые собирались выполнять 32 рейса в неделю. На полеты из Петербурга в Хургаду — четыре авиакомпании, которые запрашивали разрешение на 17 рейсов в неделю.

Кроме того, «Уральским авиалиниям» не разрешили увеличить количество полетов по этому направлению с трех до шести в неделю. Допуск также не получили шесть авиакомпаний, которые планировали выполнять 31 рейс из Москвы в Хургаду. На полеты из Ростова-на-Дону в Хургаду отказ получили семь авиакомпаний с общим количеством рейсов 19 в неделю.

Всего в отказном списке Росавиации числится 97 направлений из столичных и региональных аэропортов России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синайский полуостровом. Самолет А-321 авиакомпании «Когалымавиа» 31 октября утром вылетел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Через 23 минуты он пропал с радаров — воздушное судно рухнуло в центральной части Синая. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. Приказ о запрете полетов был отменен президентом России 8 июля 2021 года. Несмотря на это, авиасообщение до сих пор не осуществляется. Как указано на сайте Росавиации, в настоящее время на египетском направлении разрешены полеты только в Каир — из Москвы и некоторых региональных аэропортов.