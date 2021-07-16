ВОЗ призвала не ограничивать международные путешествия для людей, которые не привились от COVID-19

Комитет Всемирной организации здравоохранения рекомендует государствам отказаться от требования сертификатов о вакцинации для путешествий по миру. Такое заявление в ВОЗ опубликовали в минувший четверг, 15 июля.
По словам экспертов, власти стран «не должны требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие». Это связано с тем, что сейчас не всем людям доступны вакцины от коронавируса и нет их равного распределения.
Помимо этого, представители ВОЗ просят облегчить международные поездки, отменив такие меры, как тестирование на коронавирус и требование проходить карантин. Специалисты посоветовали применять «подход, основанный на оценке риска».
Также государствам предложили признать все вакцины от коронавируса, которые одобрены ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией. В этом списке сейчас находятся семь препаратов: Sinopharm, Sinovac, Jasnnen, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna и AstraZeneca (оба варианта).
Ранее в ВОЗ предупредили о начале третьей волны пандемии коронавируса в мире. Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, это связано с распространением дельта-штамма коронавируса. После спада числа случаев заболевания и смертности в Европе и Северной Америке «тенденции изменились», добавил он.
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