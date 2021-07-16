ВОЗ призвала не ограничивать международные путешествия для людей, которые не привились от COVID-19

По словам экспертов, власти стран «не должны требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие». Это связано с тем, что сейчас не всем людям доступны вакцины от коронавируса и нет их равного распределения.

Помимо этого, представители ВОЗ просят облегчить международные поездки, отменив такие меры, как тестирование на коронавирус и требование проходить карантин. Специалисты посоветовали применять «подход, основанный на оценке риска».

Также государствам предложили признать все вакцины от коронавируса, которые одобрены ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией. В этом списке сейчас находятся семь препаратов: Sinopharm, Sinovac, Jasnnen, Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna и AstraZeneca (оба варианта).