ВОЗ: в мире начинается третья волна пандемии коронавируса

По словам представителя ВОЗ, прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире увеличивается количество зараженных. Также спустя 10-недельного спада уровень смертности начал расти. Основной причиной в ВОЗ считают распространение дельта-штамма коронавируса. Кроме того, на ситуацию повлияла возросшая мобильность людей, а также непоследовательное использование государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.

«Вариант „Дельта“ присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом коронавируса во всем мире, если еще не стал», — отметил Гебреисус.