ВОЗ: в мире начинается третья волна пандемии коронавируса

Мир находится на пороге третьей волны пандемии коронавируса. Как заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, это связано с распространением дельта-штамма коронавируса. После спада числа случаев заболевания и смертности в Европе и Северной Америке «тенденции изменились», добавил он.
По словам представителя ВОЗ, прошлая неделя стала четвертой подряд, когда в мире увеличивается количество зараженных. Также спустя 10-недельного спада уровень смертности начал расти. Основной причиной в ВОЗ считают распространение дельта-штамма коронавируса. Кроме того, на ситуацию повлияла возросшая мобильность людей, а также непоследовательное использование государствами мер в области здравоохранения и защиты населения.
«Вариант „Дельта“ присутствует более чем в 111 странах, и мы ожидаем, что вскоре он станет доминирующим штаммом коронавируса во всем мире, если еще не стал», — отметил Гебреисус.
Напомним, ранее стало известно о том, что смертность в России в июне выросла на 14% из-за дельта-штамма коронавируса. В мае в Петербурге коронавирус стал причиной смерти примерно 20% всех летальных исходов.
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