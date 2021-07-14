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Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Регулярное авиасообщение России с Францией и Чехией возобновляется со следующей недели, 24 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Перелеты между столицами запланированы с частотой четыре рейса в неделю. «С 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Чехия по маршруту Москва - Прага с частотой четыре рейса в неделю»,—  говорится в сообщении.

Напомним, ранее Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Теперь авиаперевозчики смогут отправлять туда прямые рейсы.

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