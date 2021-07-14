Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Перелеты между столицами запланированы с частотой четыре рейса в неделю. «С 24 июля 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами: Франция по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Чехия по маршруту Москва - Прага с частотой четыре рейса в неделю»,— говорится в сообщении.