Компания «Победа» анонсировала повышение цен на авиабилеты

«С 28 января 2021 года российские бортпроводники (по приказу Минздрава 29Н) должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений. Этот осмотр практически полностью дублирует ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия), который бортпроводники проходят по ФАП-50», — сообщил директор по сервису перевозчика Ласло Сабо.

По его словам, российские бортпроводники единственные в мире вынуждены проходить медицинские обследования несколько раз. Авиакомпания из-за этого тратит дополнительные расходы — минимум 30 тыс. рублей на человека в год, что повлияет на стоимость билетов.