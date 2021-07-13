Компания «Победа» анонсировала повышение цен на авиабилеты

Лоукостер «Победа» планирует увеличить цены на авиабилеты минимум на 2%. Такое решение было принято из-за новых правил осмотра для авиационного персонала, передает ТАСС.
«С 28 января 2021 года российские бортпроводники (по приказу Минздрава 29Н) должны проходить специальный медицинский осмотр, включающий почти 30 различных медицинских заключений. Этот осмотр практически полностью дублирует ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия), который бортпроводники проходят по ФАП-50», — сообщил директор по сервису перевозчика Ласло Сабо.
По его словам, российские бортпроводники единственные в мире вынуждены проходить медицинские обследования несколько раз. Авиакомпания из-за этого тратит дополнительные расходы — минимум 30 тыс. рублей на человека в год, что повлияет на стоимость билетов.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на курорты Египта. Теперь перевозчики смогут отправлять туда прямые рейсы.
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