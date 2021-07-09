Согласно новым правилам, с 1 августа можно будет приехать на курорты Краснодарского края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения. Власти «вакциной обеспечат» — уже направлено письмо «на уровень федерации» с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина.

«Последние две недели мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: 5 июля подтвердились 214 новых случаев — это максимум за все время с начала пандемии. В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации», — объяснил решение о введении обязательной вакцинации для туристов губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Напомним, ранее Краснодарский край уже ввел ограничения для туристов. С 1 июня принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях начали при наличии у них отрицательного ПЦР-теста. Последовали примеру края республика Карелия, Псковская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.