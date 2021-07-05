Россия разрешает полеты в Турцию из еще 13 городов. И вот каких

С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России — в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. До этого полеты были разрешены из 32 городов.

К турецким городам, в которые можно летать из России, с 12 июля также добавляется Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение с пятью городами Турции — это Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Кроме того, для обеспечения перевозки делегации России на Олимпиаду в Токио с 19 июля по 6 августа будет временно увеличена частота регулярных полетов в Японию по маршрутам Владивосток—Токио—Владивосток (с 7 до 10 рейсов в неделю) и Хабаровск—Токио— Хабаровск (с частотой 2 рейса в неделю).

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией было возобновлено 22 июня. Такое решение было принято с учетом заключения специалистов и мнению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.