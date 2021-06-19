Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией

По словам Голиковой, такое решение было принято с учетом заключения специалистов и мнению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Планируется возобновить как регулярное, так и чартерное авиасообщение с частотой, которая была установлена до его приостановления.

Кроме того, представители Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма лично оценили готовность Турции принимать российских туристов. Специалисты изучили, как в аэропорту работают алгоритмы выявления пассажиров с повышенной температурой, возможность сделать тест при подозрении на коронавирус. Также проверялось наличие ПЦР-лабораторий в аэропорту и при отелях. В свою очередь представители турецкой системы здравоохранения показали презентацию об оказании медпомощи туристам, оснащении больниц, динамике заболеваемости и занятности коечного фонда.

«Масочный режим соблюдается, контроль организован. Маски и санитайзеры доступны в общественных местах и на транспорте. В аэропорту, четырех- и пятизвездочных отелях организован тепловизионный контроль. В аэропорту также организовано круглосуточное дежурство машин скорой медицинской помощи. Изоляционные зоны организованы и в аэропорту, и в отелях», — отметила Голикова.