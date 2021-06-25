Таиланд готов открыть границы для вакцинированных от коронавируса туристов

Как сообщили «Собака.ru» в пресс-службе московского офиса туристического управления Таиланда, план по открытию страны для вакцинированных туристов, одобренный Центром управления ситуацией с COVID-19 (CCSA), был передан на окончательное утверждение кабинету министров Таиланда. Таиланд планирует возобновить прием туристов на Пхукете с 1 июля, на Самуи с 15 июля, а затем постепенно открывать и другие направления, в том числе Краби, Пхангнга, Паттайю, Чианг Май и Бури Рам.

По словам главы туристического управления Ютасака Супасорна, в соответствии с планом по полному открытию Таиланда в течение следующих 120 дней Министерство туризма и спорта поручило скорректировать стратегию по открытию пилотных направлений. С июля определенные регионы страны начнут открываться в рамках двух подходов: «островного» и «закрытого».

«Островной подход» будет опробован с 1 июля на модели «Песочница Пхукета», а «закрытый подход» — с 15 июля для островов Самуи-Панган-Тао (провинция Сураттани), по модели «Самуи Плюс». Прибывающим на эти курорты гостям необходимо будет соблюсти ряд условий: предъявить сертификат о полной вакцинации от COVID-19 одной из вакцин, зарегистрированной в Министерстве здравоохранения Таиланда или одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Туристы должны сделать прививку как минимум за 14 дней до прибытия в страну. Это правило не распространяется на детей до 6 лет, путешествующих с вакцинированными родителями или опекунами.

Также вакцинированные международные путешественники должны собрать все необходимые документы, а именно: отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, медицинскую страховку на сумму покрытия от 100 тысяч долларов, подтверждение бронирования с предоплатой в сертифицированном отеле SHA Plus для путешественников на Пхукет и в отелях категории ALQ для путешественников на Самуи. Кроме того, до поездки необходимо будет оформить свидетельство о въезде (COE) через посольство или консульство Королевства Таиланд.

Напомним, о намерении открыть остров Пхукет власти Таиланда объявили в марте 2021 года. Экономический эффект от открытия Пхукета оценен более чем в 30 миллиардов тайских бат — это 971 миллион долларов. До возобновления туристического потока на Пхукет планируется привить по меньшей мере 70% жителей острова.