Власти Марокко смягчили условия въезда для привитых от коронавируса россиян

Более мягкие условия въезда начали действовать для прибывающих из России в Марокко с сегодняшнего дня, 15 июня. Теперь для въезда в королевство потребуется либо свидетельство о вакцинации от коронавирусной инфекции, либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение 48 часов.

Послабления стали возможны после того, как Россия была включена Министерством иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, в группу «А», где фиксируется улучшение эпидемической ситуации. В список также попали государства СНГ — кроме Украины, Казахстана, Латвии и Литвы.

Напомним, с 10 июня Россия официально возобновила авиасообщение с несколькими странами, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса. Их восемь — это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия, а также Албания, с которой теперь возможно чартерное авиасообщение.