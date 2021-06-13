Власти Греции решили продлить до 21 июня разрешение на въезд россиян

Такие меры были приняты на основе предыдущих решений от 14 мая, когда была отменена въездная квота в 4 тыс. россиян в неделю и был разрешен приезд неограниченному количеству граждан РФ при наличии одного из перечисленных документов. Для желающих посетить Грецию было отменено также требование об обязательном семидневном карантине по приезде.