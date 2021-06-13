Власти Греции решили продлить до 21 июня разрешение на въезд россиян

Россияне получили разрешение на приезд в Грецию вне квот до 21 июня — при наличии свидетельства о вакцинации от COVID-19, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном коронавирусе и наличии антител. Об этом сообщает ТАСС.
Такие меры были приняты на основе предыдущих решений от 14 мая, когда была отменена въездная квота в 4 тыс. россиян в неделю и был разрешен приезд неограниченному количеству граждан РФ при наличии одного из перечисленных документов. Для желающих посетить Грецию было отменено также требование об обязательном семидневном карантине по приезде.
Напомним, ранее Россия официально возобновляет авиасообщение с несколькими странами, которое было прервано в прошлом году на фоне коронавируса. Их восемь — это Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия, а также Албания, с которой теперь возможно чартерное авиасообщение.
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