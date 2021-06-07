Испания открыла границы для привившихся от COVID-19 туристов. Но есть одно условие

На сегодняшний день в списке одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) четыре препарата — Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. В перечне ВОЗ два — Sinovac Biotech и Sinopharm. Таким образом, россияне пока не смогут въехать в Испанию, поскольку ни одна отечественная вакцина пока не одобрена.

Как пишет РБК, экспертизу регистрационного досье российского препарата «Спутник V» европейское агентство начало в марте. В апреле эксперты агентства завершили первый этап инспекции по вакцине. В ВОЗ в начале начале мая сообщили, что надеются дать полную оценку безопасности вакцины в конце июня или начале июля.

Напомним, в марте власти Испании заявили о намерении открыть границы для иностранных туристов при условии наличия паспорта вакцинации.