Сухопутные границы откроются с 1 июня. По словам главы оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Грузии Георгия Гибрадзе, пересечение границы будет возможно при наличии документа о полном прохождении вакцинации и отрицательного результата PCR-теста на коронавирус.

«Сухопутные границы откроются с 1 июня, а границу можно будет пересечь при наличии документа о прохождении полной вакцинации и отрицательного результата PCR-теста или только отрицательного результата теста в течение последних 72 часов. В этом случае лица, которые будут въезжать в Грузию, будут обязаны повторить тест в течение следующих 72 часов», — отметил он.

Также туристам рекомендуется иметь медицинскую страховку, которая также покрывают лечение от COVID-19.

Напомним, власти Грузии открыли границы для туристов при наличии отрицательного теста на коронавирус 1 марта 2021 года. Тогда попасть в страну можно было только по воздуху.