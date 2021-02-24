С 1 марта через воздушную границу Грузии смогут въехать туристы из России, Украины, Армении и Азербайджана. С этого же дня возобновят работу музеи, библиотеки, конференции и тренинги, откроются рестораны в Батуми, с 8 марта — по всей Грузии. Кроме того, с 8 марта откроются торговые центры и ярмарки и канатные дороги на горных курортах. С 1 апреля в стране также разрешат проведение театрализованных представлений и спортивных соревнований в присутствии зрителей.

С 25 февраля в Грузии заработает междугородний транспорт. В этот же день будут открыты гостиницы на горных курортах. При этом сохраняется комендантский час — свободное передвижение будет по-прежнему будет запрещено в промежутке с 21:00 до 05:00.