Около половины путешествующих россиян (43,6%) в июне-августе 2021 года отправятся на Черное море. Топ авианаправлений грядущего лета возглавляют полеты из Москвы и Петербурга в Симферополь, Сочи и Анапу. Как отмечают аналитики, цены на билеты по этим маршрутам пока подорожали незначительно — в пределах 5%.

Самым популярным летним авианаправлением стал перелет из Москвы в Симферополь — на него приходится 17,2% от общего числа пассажиров. Год назад доля перелетов по данному направлению была несколько больше — 22%. Средняя стоимость билета туда-обратно на сегодняшний день составляет около 11 тысяч рублей, что на 4% дороже, чем в 2020 году.

На втором месте по популярности рейсы из Москвы в Сочи — туда, как и в 2020 году, отправятся 7,5% пассажиров. Билеты туда и обратно обойдутся сейчас в 11,6 тысячи рублей — на 2% дороже, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров по популярности маршрут из Москвы в Анапу, которым воспользуются 4,8% российских путешественников. Билеты стоят в среднем 12,5 тысяч рублей — на 5% дороже, чем в прошлом году.

В десятку самых популярных летних направлений 2021 года также вошли полеты из Петербурга Калининград (0,5%), из Москвы в Геленджик (2%), Калининград (1,9%) и Краснодар (0,9%). В ТОП-20 оказались и два некурортных направления: Москва—Владивосток и Москва—Хабаровск.

Средняя стоимость летних перелетов по России в этом году составляет 9 256 рублей в одну сторону — на 12% меньше, чем годом ранее. В обе стороны, по тарифу туда-обратно 15 793 рубля — на 6% меньше, чем в 2020-ом. Несмотря на то, что границы популярных зарубежных туристических стран постепенно открываются, отдыхать за пределами России планируют немногие — не более 5% путешественников.

Напомним, ранее стало известно, что более 60% россиян планируют провести летний отпуск в 2021 году дома, почти 30% — поедут по стране, а за границу — лишь 5%.