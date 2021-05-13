Статистика дня: более 60% россиян проведут летний отпуск в 2021 году дома

По данным исследования, 27% россиян планируют провести летний отпуск в России, за границу хотят поехать 5% опрошенных, еще 2% готовы отдохнуть как внутри страны, так и за рубежом. 66% граждан не планируют отпуск вообще — они намерены остаться дома или в пределах своего региона. 36% российских туристов выберут автомобиль для своих путешествий, 35% — самолет, а 27% — поезд.

Тех, кто не будет покидать свой регион этим летом, больше всего среди жителей Северо-Кавказского федерального округа (81%), жителей сел (79%), граждан в возрасте от 60 лет (81%), а также людей, оценивающих материальное положение своей семьи как плохое (77%).

За границу больше всего хотят поехать жители Центрального и Северо-Западного федерального округа — 4 и 11% соответственно. За рубеж планируют отправиться москвичи и петербуржцы, а также россияне в возрасте от 25 до 34 лет и те, кто оценивает материальное положение своей семьи как хорошее.

Также среди опрошенных есть любители дачного отдыха — свой отпуск планируют провести именно так 38% россиян. На втором месте по популярности пляжный отдых — таких 34%. Тех, кто проведет отпуск дома и тех, кто выберет активный отдых, оказалось поровну — по 30%. Лечение в санаториях предпочитают 14%, в домах отдыха и пансионатах — 8%.