К началу лета «Аэрофлот» запустит рейсы из Петербурга в Геленджик

Как пишет «Деловой Петербург», рейсы «Аэрофлота» из Петербурга в Геленджик будут запущены 2 июня. по средам воздушные лайнеры будут вылетать из аэропорта «Пулково» в аэропорт «Геленджик» в 11:05, по пятницам и воскресеньям — в 11:25.

«Второй год подряд «Аэрофлот» увеличивает свое присутствие в Геленджике. В прошлом году в период летнего расписания перевозчик выполнял четыре ежедневных рейса в Шереметьево, обслужив на направлении более 100 тысяч пассажиров. В этом году авиакомпания не только сохранила свою полетную программу, но и впервые добавила в расписание рейсы в Петербург. Перелеты в Северную столицу на втором месте по популярности у пассажиров аэропорта, за прошлый год авиакомпаниями на данных рейсах было обслужено порядка 53 тысяч человек», — отметил генеральный директор аэропорта «Геленджик» Иван Таранченко.

Запустить рейсы в направлении Геленджика было в планах «Аэрофлота». К июню 2021 года авиакомпания рассчитывала вернуть к полетам весь свой авиапарк. Из-за ограничений по коронавирусу почти 25% парка, 221 самолет, простаивали. Теперь их направят на юг.