Согласно опубликованному документу, с 9 июня предусматривается «прием иностранных туристов при наличии санитарного сертификата». Издание ссылается на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, которое он сделал для региональной прессы, обозначив временные этапы снятия ограничений, введенных на фоне эпидемии COVID-19.

Власти Франции закрыли границы для иностранных туристов в марте 2020 года. Тогда же президент Эммануэль Макрон призвал французов совершать только самые необходимые перемещения, как, например, поход за продуктами или в аптеку. Организациям также было предписано организовать удаленную работу своих сотрудников. В марте 2021 года авиакомпания Air France возобновила полеты из Петербурга в Париж.

Сейчас въезд на территорию Франции разрешен отдельным категориям пассажиров — гражданам Франции, стран Европейского союза и приравненным к ним, их супругам и детям. Гражданам России разрешен транзит через аэропорт Франции на родину, в страну пребывания при предъявлении вида на жительство данной страны или в страну, не входящую в европейское пространство.