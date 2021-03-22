Авиакомпания Air France возобновляет полеты из Петербурга в Париж

Полеты будут выполняться еженедельно по субботам на воздушных судах Airbus A319 и A320. Согласно расписанию, ближайший рейс 27 марта — прибытие в Петербург запланировано на 14:50, вылет из аэропорта «Пулково» в 15:45. Начиная с 3 апреля 2021 года, расписание следующее: прилет в аэропорт «Пулково» — в 14:20, вылет из Санкт-Петербурга — в 15:15.

Билеты на рейсы из Петербурга в Париж можно забронировать на сайте аэропорта «Пулково» или Air France.

Сейчас въезд на территорию Франции разрешен отдельным категориям пассажиров — гражданам Франции, стран Европейского союза и приравненным к ним, их супругам и детям. Гражданам России разрешен транзит через аэропорт Франции на родину, в страну пребывания при предъявлении вида на жительство данной страны или в страну, не входящую в европейское пространство.

Россияне старше 11 лет, направляющиеся во Францию или следующие транзитом, должны предоставить на посадке в самолет отрицательный результат теста на коронавирус. Сделать его необходимо не более чем за 72 часа до выезда, на английском или французском языках. Прибывающим во Францию необходимо соблюдать семидневный карантин, после которого потребуется сделать повторный тест ПЦР.