Кипр отменяет все ограничения на въезд для привитых от коронавируса россиян

Прошедшие вакцинацию от коронавируса туристы, в том числе из России, смогут въехать на Кипр без ограничений. Учитывать будут как одобренные ЕС вакцины, так и российские препараты. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства туризма страны.
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Фото: Shutterstock.com
Въехать на Кипр без ограничений россияне смогут с 10 мая. Как отметил министр туризма страны Саввас Пердиос, для полностью вакцинированных туристов никаких дополнительных требований при въезде предъявляться не будет. Власти будут учитывать как одобренные европейским регулятором вакцины, так и российские препараты.
«Мы уведомим наших партнеров примерно в 65 странах, что с 10 мая мы упростим прибытие вакцинированных путешественников на Кипр без необходимости проведения отрицательных тестов на COVID или карантина, даже если они находятся в тесном контакте с подтвержденным случаем коронавируса», — сказал Пердиос.
Напомним, Кипр открыл границы для туристов из России с 1 апреля 2021 года. Тогда посетить страну можно было без прохождения обязательного карантина по прибытии — необходим был только отрицательный тест на коронавирус.
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