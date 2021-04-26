Кипр отменяет все ограничения на въезд для привитых от коронавируса россиян

Въехать на Кипр без ограничений россияне смогут с 10 мая. Как отметил министр туризма страны Саввас Пердиос, для полностью вакцинированных туристов никаких дополнительных требований при въезде предъявляться не будет. Власти будут учитывать как одобренные европейским регулятором вакцины, так и российские препараты.

«Мы уведомим наших партнеров примерно в 65 странах, что с 10 мая мы упростим прибытие вакцинированных путешественников на Кипр без необходимости проведения отрицательных тестов на COVID или карантина, даже если они находятся в тесном контакте с подтвержденным случаем коронавируса», — сказал Пердиос.

Напомним, Кипр открыл границы для туристов из России с 1 апреля 2021 года. Тогда посетить страну можно было без прохождения обязательного карантина по прибытии — необходим был только отрицательный тест на коронавирус.