Россиянам разрешили посещать Кипр без прохождения обязательного карантина

Россияне смогут посетить Кипр без прохождения обязательного карантина по прибытии уже с 1 апреля 2021 года. Понадобится только отрицательный тест на коронавирус.
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Фото: Shutterstock.com
«Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты», — сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.
Тесты на коронавирус россиянам нужно будет сдавать дважды — не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. За 24 часа до вылета все туристы также должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass. «Кипр является одним из наиболее востребованных направлений у россиян. Мы, как и все наши партнеры на Кипре, чрезвычайно рады возвращению туризма из России на остров», — отметил управляющий директор Tez Tour Кипр Иван Лавров.
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