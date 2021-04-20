Визовые центры Греции возобновили работу в шести городах России — в том числе в Петербурге

«Визовые центры Греции в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открыты для заявителей. Визовые центры Греции в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону возобновили свою деятельность с 19 апреля. Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре возобновляют работу с 21 апреля. Офисы принимают заявления только по онлайн-записи», — сообщает пресс-служба визового оператора Global Visa Center World.

Все другие региональные визовые центры будут закрыты «до дальнейшего уведомления». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией время обработки заявлений может быть увеличено.

Иностранцы, летящие в Грецию, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус до совершения посадки на борт — сделать его необходимо не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка должна быть на английском языке с указанием имени и номера паспорта. Также все прилетающие должны заполнить электронную форму Passenger Locator Form за 48 часов до въезда.

Также туристам необходимо иметь при себе подтверждение брони в гостинице, обратный билет и туристическую страховку. При въезде в Грецию все путешествующие должны пройти экспресс-тест для выявления антигена (rapid test) и пройти семидневный карантин.

Напомним, о том, что Греция может открыть границы для туристов с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис, выступая на международной туристической выставке ITB 2021. Речь идет не только о странах Евросоюза — попасть в Грецию смогут в том числе туристы из России, Беларуси и Украины. При принятии решения об открытии границ будет учитываться эпидемиологическая ситуация.