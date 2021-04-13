Израиль открывает границы для групп вакцинированных от коронавируса иностранных туристов

«Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн достигли договоренности о программе приема и въезда вакцинированных туристов из зарубежных стран в группах. С 23 мая 2021 года въезд в Израиль будет открыт на первом этапе для въезда групп вакцинированных иностранных туристов», — говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения и туризма Израиля.

Ранее управление народонаселения и миграции еврейского государства изменило критерии въезда в Израиль иностранных граждан. С 8 апреля иностранцам, прошедшим вакцинацию от коронавируса или выздоровевшим, разрешили посещать страну с целью навестить родственников.