Вакцинированным от коронавируса иностранцам разрешили посещать родственников в Израиле

Управление народонаселения и миграции еврейского государства изменило критерии въезда в Израиль иностранных граждан. С 8 апреля иностранцам, прошедшим вакцинацию от коронавируса или выздоровевшим, въезд будет разрешен в следующих случаях:

Гражданин или постоянный житель Израиля, проживающий за границей, и у которого в Израиле есть ближайшие родственники, может приехать в Израиль с супругом или супругой и детьми, даже если они — не граждане Израиля

Иностранец, у которого есть в Израиле родственники первой степени родства (гражданин или постоянный житель), проживающий в Израиле, может посетить Израиль с супругом или супругой и детьми

Иностранцы, желающие прибыть в Израиль, должны подтвердить вакцинацию или выздоровление от коронавируса. В свою очередь подтверждение родства проводится путем проверки реестра населения и предоставления соответствующих юридически подтвержденных документов. Заявления следует подавать либо в Управление народонаселения в Израиле, либо напрямую через представительство Израиля по месту пребывания иностранного гражданина.

«С сегодняшнего дня вакцинированные члены семьи могут навещать своих родственников, живущих в Израиле. Это важная новость для многих тысяч новых репатриантов и одиноких солдат [Армии обороны Израиля], а также первый шаг к возобновлению здорового вакцинированного туризма в Израиль», — заявил министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.