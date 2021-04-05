«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока ситуация там далека от нормализации — я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов. Оптимистичный прогноз по открытию — осень, пессимистичный — начало 2022 года. Отчасти открытие Европы для туризма привязано к вакцинации. С другой стороны, Израиль почти весь провакцинировался, но туристов пока не принимает. Планирует только в июле», — приводят «Известия» слова исполнительного директора Ассоциации Майи Ломидзе.

Закрытые границы с большинством стран стали причиной близкому к ажиотажному спросу на внутренний туризм. По прогнозу Ломидзе, летний сезон 2021 года будет одним из лучших для поездок по России. «Новые обстоятельства если и возникнут, но картину фундаментально они вряд ли поменяют. Спрос на внутреннем рынке сейчас близок к ажиотажному на некоторые даты, и сезон будет одним из лучших. Прирост составит минимум 20–25% по сравнению с 2020 годом, максимум прибавит 30% к прошлогоднему уровню, то есть сравнится с 2019-ым», — отметила она. Что касается выездного рынка, если и будет увеличение турпотока, то в пределах 15% по отношению к 2020 году.

А вот овертуризм, то есть чрезмерный туризм, если когда-либо и вернется, то не раньше 2024–2025 года. Предсказать сроки невозможно из-за мутации коронавируса и появления новых штаммов. «Ожидания большинства путешественников, что к концу 2021 года благодаря вакцине и тому, что какая-то часть людей переболеет и весь накал будет сходить на нет, как мы видим, не оправдываются. Во многих странах ситуация по-прежнему остается очень тревожной, поэтому овертуризм — точно не та проблема, о которой сейчас надо думать», — резюмирует исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.