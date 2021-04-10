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СМИ: авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц

С понедельника, 12 апреля, Россия может ограничить авиасообщение с Турцией на месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источников в Минтрансе и среди двух крупнейших туроператоров.

По информации источников, ограничения предполагают запрет на чартерные рейсы, однако части грузопассажирских вывозных рейсов могут сохраниться. Помимо этого, власти планируют ввести 14-дневный карантин для граждан, вернувшихся в страну из Турции. Также уточняется, что полного прекращения авиасообщения, как с Великобританией, не будет.

Напомним, ранее Ассоциация туроператоров дала прогноз, когда россияне смогут посетить Европу. Спойлер: открытие этим летом маловероятно. Оптимистичный прогноз по открытию — осень 2021 года.

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