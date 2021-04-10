СМИ: авиасообщение с Турцией могут ограничить на месяц

По информации источников, ограничения предполагают запрет на чартерные рейсы, однако части грузопассажирских вывозных рейсов могут сохраниться. Помимо этого, власти планируют ввести 14-дневный карантин для граждан, вернувшихся в страну из Турции. Также уточняется, что полного прекращения авиасообщения, как с Великобританией, не будет.