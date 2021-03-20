Россия готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме

Росавиация сообщила о готовности России возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме. Об этом пишет ТАСС.
Во время встречи министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько отметили «высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта».
Участники встречи также обсудили порядок выполнения полетов российских авиакомпаний в настоящее время. «В ходе встречи договорились дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе. Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно о том, что россияне смогут посетить Кипр без прохождения обязательного карантина по прибытии уже с 1 апреля 2021 года. Понадобится только отрицательный тест на коронавирус.
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