Россия готова возобновить авиасообщение с Кубой в полном объеме

Во время встречи министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько отметили «высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта».

Участники встречи также обсудили порядок выполнения полетов российских авиакомпаний в настоящее время. «В ходе встречи договорились дополнительно проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе. Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме», — говорится в сообщении.