Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем туристам из России

Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем российским туристам, намеренным посетить страну.
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Фото: Shutterstock.com
«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.
Напомним, власти Греции планировали открыть границы для туристов с 14 мая в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Позже посольство страны в Москве это подтвердило — въезд будет разрешен россиянам с отрицательным тестом на коронавирус или сертификатом вакцинации.
В свою очередь власти России заявляли, что не станут искусственно удерживать внутри страны граждан, которые хотят провести отпуск за границей. Однако россиянам стоит учитывать непростую ситуацию с коронавирусом в других государствах.
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