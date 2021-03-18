Греция готова обеспечить выдачу шенгенских виз всем туристам из России

«Ответственность за выдачу виз для посещения нашей страны всецело лежит на нашем генконсульстве. Так что мы можем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — заявила посол Греции в Москве Екатерини Нассика.

Напомним, власти Греции планировали открыть границы для туристов с 14 мая в том случае, если позволит эпидемиологическая ситуация. Позже посольство страны в Москве это подтвердило — въезд будет разрешен россиянам с отрицательным тестом на коронавирус или сертификатом вакцинации.

В свою очередь власти России заявляли, что не станут искусственно удерживать внутри страны граждан, которые хотят провести отпуск за границей. Однако россиянам стоит учитывать непростую ситуацию с коронавирусом в других государствах.