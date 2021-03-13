СМИ: страны ЕС призвали смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов

Несколько стран Евросоюза предложили ослабить ограничения на въезд для иностранных граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Так, ряд европейских стран готовы ввести возможность въезда в ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19. При этом не уточняется, о каких странах идет речь. Вопрос смягчения ограничений, вероятно, будут обсуждать на саммите лидеров стран ЕС в конце марта.
Напомним, ранее стало известно о том, что Еврокомиссия представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе. Документ будет называться «зеленым электронным пропуском».
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