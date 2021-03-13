СМИ: страны ЕС призвали смягчить ограничения на въезд для иностранных туристов

Так, ряд европейских стран готовы ввести возможность въезда в ЕС туристов, имеющих отрицательный тест на коронавирус, привившихся вакциной или переболевших COVID-19. При этом не уточняется, о каких странах идет речь. Вопрос смягчения ограничений, вероятно, будут обсуждать на саммите лидеров стран ЕС в конце марта.