Еврокомиссия представит проект паспортов вакцинации 17 марта

Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила возможность въезда граждан других стран, которые сделали вакцину от коронавируса. «Не исключено, что некоторые страны придут к таким решениям», — отметила она. При этом премьер-министр считает, что эффективнее будет тестировать на COVID-19 пассажиров, которые планируют путешествие в другую страну.