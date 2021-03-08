Еврокомиссия представит проект паспортов вакцинации 17 марта

Еврокомиссия представит 17 марта свой первый проект по созданию паспортов вакцинации в Евросоюзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера.
Документ будет называться «зеленым электронным пропуском», а не паспортом. Вопрос о его практическом применении страны ЕС разберут позднее.
Напомним, ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила возможность въезда граждан других стран, которые сделали вакцину от коронавируса. «Не исключено, что некоторые страны придут к таким решениям», — отметила она. При этом премьер-министр считает, что эффективнее будет тестировать на COVID-19 пассажиров, которые планируют путешествие в другую страну.
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