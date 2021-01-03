Премьер-министр Финляндии допустила возможность въезда в страну при наличии паспорта вакцинации

Премьер-министр Финляндии Санна Марин допустила возможность въезда граждан других стран, которые сделали вакцину от коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
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Фото: Shutterstock
На вопрос журналистов о том, может ли наличие паспорта вакцинации стать условием для въезда в страну, Марин ответила неоднозначно. «Не исключено, что некоторые страны придут к таким решениям», — отметила она. При этом премьер-министр считает, что эффективнее будет тестировать на COVID-19 пассажиров, которые планируют путешествие в другую страну.
Напомним, ранее власти Финляндии продлили ограничения на въезд граждан других стран — в том числе россиян. Они будут действовать до 12 января. Как считают в Финляндии, ослабление ограничений до сих пор не оправдано — чтобы это случилось, вакцинация от коронавируса должна стать массовой.
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