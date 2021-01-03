Премьер-министр Финляндии допустила возможность въезда в страну при наличии паспорта вакцинации

На вопрос журналистов о том, может ли наличие паспорта вакцинации стать условием для въезда в страну, Марин ответила неоднозначно. «Не исключено, что некоторые страны придут к таким решениям», — отметила она. При этом премьер-министр считает, что эффективнее будет тестировать на COVID-19 пассажиров, которые планируют путешествие в другую страну.