В Таиланде планируют сократить срок карантина для вакцинированных туристов

«Исходя из того, что в мире уже вакцинированы более 250 тысяч человек и процесс вакцинации продолжается, участники заседания посчитали правильным сократить время карантина по прибытии в Таиланд для ряда категорий граждан», — отмечается в сообщении.

Так, иностранным гражданам, у которых есть свидетельство о вакцинации, пройденной не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд, и отрицательный результат при анализе на COVID-19 нужно будет неделю провести на карантине — вместо 14 дней.

Также участники заседания рассматривали вопрос о полной отмене карантина с 1 октября для въезжающих в регионы и местности Таиланда, где вакцинация медработников, волонтеров, работников сферы туризма и групп риска проведена на 70%.