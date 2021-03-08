В Таиланде планируют сократить срок карантина для вакцинированных туристов

Власти Таиланда с апреля сократят обязательный карантин для иностранных граждан, прибывающих в страну: для вакцинированных от COVID-19 — с 14 до 7 дней, а для остальных — с 14 до 10 дней. Об этом сообщило министерство здравоохранения, пишут «РИА Новости».
«Исходя из того, что в мире уже вакцинированы более 250 тысяч человек и процесс вакцинации продолжается, участники заседания посчитали правильным сократить время карантина по прибытии в Таиланд для ряда категорий граждан», — отмечается в сообщении.
Так, иностранным гражданам, у которых есть свидетельство о вакцинации, пройденной не более чем за 3 месяца до прибытия в Таиланд, и отрицательный результат при анализе на COVID-19 нужно будет неделю провести на карантине — вместо 14 дней.
Также участники заседания рассматривали вопрос о полной отмене карантина с 1 октября для въезжающих в регионы и местности Таиланда, где вакцинация медработников, волонтеров, работников сферы туризма и групп риска проведена на 70%.
Напомним, ранее стало известно о том, что Сейшельские острова открываются для туристов со всего мира. С 25 марта въезд на архипелаг разрешен без прохождения карантина и сертификата вакцинации — от иностранцев потребуют только справку об отрицательном тесте на коронавирус.
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