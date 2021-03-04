Аэропорт «Пулково» признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров

Работа сотрудников аэропорта оценивалась пассажирами по 34 показателям, среди них — время ожидания и работа сотрудников на регистрации и досмотре, доступность навигации, общая атмосфера в аэропорту, чистота терминала, комфортность залов ожидания, услуги бизнес-салонов, Wi-Fi, парковочный комплекс, доступность ресторанов и магазинов и другие.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе аэропорта, пандемия COVID-19 бросила вызов всей авиационной отрасли и привела к появлению новых требований к обслуживанию пассажиров — есмотря на это, Пулково продолжил работу над проектами, призванными улучшить качество сервиса.

«Несмотря на отказ многих других аэропортов от участия в рейтинге из-за пандемии, мы продолжили борьбу за качество и трижды одержали победу: в первом, третьем и четвертом кварталах 2020 года, завоевав в итоге лидерскую позицию. Я благодарен всему коллективу аэропорта Пулково за профессиональную и слаженную работу и выражаю искреннюю благодарность всем нашим пассажирам за признание и высокую оценку!» — отметил генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.

Напомним, в 2020 году Смольный возобновил переговоры с инвестором о реконструкции петербургского «Пулково». Позже они были отложены оператором аэропорта. Реконструкция — необходимость, обусловленная ростом пассажиропотока. В 2019 году он превысил 19 миллионов человек. Согласно прогнозам, к 2023 году пассажиропоток может возрасти до 23 миллионов человек в год. Поэтому к расширению аэропорта «Пулково» планируют приступить в 2022 году.