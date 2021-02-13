Глава МИД Финляндии заявил о том, что границы с Россией откроются не раньше лета

При этом в Финляндии планируют запустить массовую вакцинацию населения не раньше лета. И, по словам Хаависто, только после этого будет решаться вопрос об открытии границ. «Несмотря на то что мы уже начали вакцинацию, мы можем сказать, что этот процесс займёт какое-то время, и, возможно, летом, когда большая часть населения будет привита, мы уже должны будем принять решение, какого рода документ будет подходящим для пересечения границы», — добавил министр.

В настоящий момент в Суоми прививают от коронавируса пожилых людей в возрасте 80–90 лет, а также тех, кто входит в группы риска.