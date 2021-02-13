Глава МИД Финляндии заявил о том, что границы с Россией откроются не раньше лета

Власти Финляндии откроют границы для россиян, когда это позволит сделать уровень вакцинации от коронавируса в двух странах. Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
По словам министра, ограничительные меры сохранятся до тех пор, пока есть угроза коронавируса. Сейчас внутри правительства и с европейскими партнерами Финляндии обсуждается, как вводить и использовать документ о вакцинации, а также о наличии отрицательного теста. Однако никаких решений еще не приняли, уточнил он.
При этом в Финляндии планируют запустить массовую вакцинацию населения не раньше лета. И, по словам Хаависто, только после этого будет решаться вопрос об открытии границ. «Несмотря на то что мы уже начали вакцинацию, мы можем сказать, что этот процесс займёт какое-то время, и, возможно, летом, когда большая часть населения будет привита, мы уже должны будем принять решение, какого рода документ будет подходящим для пересечения границы», — добавил министр.
В настоящий момент в Суоми прививают от коронавируса пожилых людей в возрасте 80–90 лет, а также тех, кто входит в группы риска.
Ранее Финляндия закрыла пропускной пункт Иматра на границе с Россией до 25 февраля. Как рассказала министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, эти меры связаны с новыми, более заразными штаммами коронавируса. «Наша цель — сократить трафик на границах, чтобы можно было проверить всех, кто пересекает границу», — уточнила она.
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