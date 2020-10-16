Авиакомпания «Уральские авиалинии» разрешила брать в салон домашних питомцев весом до 15 кг

Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» ввела новые правила перевозки животных. Теперь провозить их смогут только совершеннолетние пассажиры и не более одного животного в одни руки. Также увеличивается стоимость провоза питомцев как в салоне, так и в багажном отделении самолета.

Ранее стало известно о пострадавшей во время полета «Аэрофлотом» собаке. Животное получило увечья, находясь в сумке-перевозке в багажном отделении самолета — «вся клетка была в крови, как и морда собаки». Собака была приучена к перевозке, поэтому не могла причинить себе увечия из-за стресса. Также за сутки до перелета владельцы проконсультировались с ветеринаром для того, чтобы дать перед полетом собаке успокоительное, что и было сделано. «Аэрофлот» отказался взять на себя вину.