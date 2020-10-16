Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела дополнительную услугу, благодаря которой хозяева могут не расставаться со своими домашними животными во время полета в самолете. Так, теперь разрешено брать домашних питомцев до 15 кг в салон — раньше действовало ограничение до 8 кг вместе с переноской.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» разрешила брать в салон домашних питомцев весом до 15 кг
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Фото: Shutterstock
«Обычная услуга перевозки животных рассчитана на вес до 8 кг вместе с переноской. Но если ваш питомец весит больше, вы все равно сможете взять его с собой в путешествие, оформив услугу "Багаж в салон"», — сообщает компания в Instagram. При этом четвероногий друг расположится не под сиденьем кресла, а займет соседнее место и «фактически будет вашим соседом в путешествии».
Уточняется, что оформить услугу можно в кассе или по звонку в колл-центр после приобретения билета. Она тарифицируется согласно стоимости авиабилета на выбранный рейс.
Напомним, авиакомпания «Аэрофлот» ввела новые правила перевозки животных. Теперь провозить их смогут только совершеннолетние пассажиры и не более одного животного в одни руки. Также увеличивается стоимость провоза питомцев как в салоне, так и в багажном отделении самолета.
Ранее стало известно о пострадавшей во время полета «Аэрофлотом» собаке. Животное получило увечья, находясь в сумке-перевозке в багажном отделении самолета — «вся клетка была в крови, как и морда собаки». Собака была приучена к перевозке, поэтому не могла причинить себе увечия из-за стресса. Также за сутки до перелета владельцы проконсультировались с ветеринаром для того, чтобы дать перед полетом собаке успокоительное, что и было сделано. «Аэрофлот» отказался взять на себя вину.
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