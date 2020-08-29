С 1 сентября Молдавия откроет границы для россиян. Как сообщило молдавское издание NewsMaker, граждане России не будут проходить карантин, приехав в страну.
Еще одна страна откроет границы с Россией с 1 сентября
Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям в здравоохранении разрешила въезд в Молдавию туристам из тех государств, где выявлено менее 50 случаев заражения на 100 тыс. человек. Так, Россия также вошла в «зеленую зону» с низким риском заражения.
В «красную зону» вошли 53 стран, в том числе Румыния и Украина, а также Армения, Израиль, Испания, Казахстан, Франция. При этом список будет обновляться каждые две недели. Для граждан Молдавии, которые вернулись из стран, входящих в «красную зону», сохраняется требование провести 14 дней на карантине, отметили в министерстве.
Напомним, до конца недели Россия может возобновить авиасообщение с семью странами мира — в том числе Францией, Венгрией и Кипром. Однако, как считают перевозчики, открытие полетов не окажет существенного влияния на индустрию — пассажиропоток в Европу из России будет не слишком велик.
С 27 марта правительство России отменило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией. Ранее Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.
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