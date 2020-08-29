Еще одна страна откроет границы с Россией с 1 сентября

Напомним, до конца недели Россия может возобновить авиасообщение с семью странами мира — в том числе Францией, Венгрией и Кипром. Однако, как считают перевозчики, открытие полетов не окажет существенного влияния на индустрию — пассажиропоток в Европу из России будет не слишком велик.

С 27 марта правительство России отменило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией. Ранее Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.