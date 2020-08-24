До конца недели Россия планирует возобновить авиасообщение с 7 странами мира

Как пишут «Известия», в правительстве обсуждают возможность вновь начать осуществлять полеты во Францию, Венгрию, Иорданию, на Мальту и Кипр, а также Египет — но только в Каир, и Китай — только Шанхай. Поручение проработать открытие авиасообщения по данным направлениям было поручено Росавиации и Роспотребнадзору 18 августа на заседании оперативного штаба.

Как говорят собеседники издания, окончательное решение о возобновлении авиасообщения могут принять 25 августа на заседании оперативного штаба. Несмотря на это, представитель вице-премьера РФ и председателя оперштаба Татьяны Голиковой заявляет — новых решений по возобновлению международного авиасообщения на данный момент нет.

Расширение полетов по международным направлениям не окажет существенного влияния на индустрию авиаперевозок, считают представители авиакомпаний и аэропортов. Вероятно, поездки в Евросоюз будут носить единичный характер по «швейцарскому» принципу для ограниченного круга лиц — например, пассажиров с видом на жительство, разрешением на работу или по медицинским показаниям.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостанавилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян из иностранных государств, неблагоприятных по ситуации с распространением нового коронавируса COVID-19.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией. Ранее Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.